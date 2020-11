Urbanisme fa l'aprovació definitiva de la descatalogació

Actualitzada 16/11/2020 a les 19:08

El monument franquista de l'Ebre ja no és considerat Bé Integral del Patrimoni Cultural Català. La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre (CUTE) ha aprovat definitivament aquest dilluns la modificació del planejament urbanístic de Tortosa (Baix Ebre) per descatalogar el monument de la Batalla de l’Ebre, situat al riu Ebre al seu pas per Tortosa. El monòlit ja no s'inclou en cap de les tres categories de protecció incloses a la Llei del Patrimoni cultural català i amb la modificació definitiva del POUM de Tortosa se suprimeix la fitxa 0154, corresponent al monument, del catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat.