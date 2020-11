Dos ferits menys greu en una sortida de via a la carretera entre el Poble Nou i la Ràpita

Els ocupants de la motocicleta accidentada van ser traslladats al Verge de la Cinta

Actualitzada 16/11/2020 a les 08:55

Dues persones han resultat ferides després de patir una sortida de via a la carretera que uneix el Poble Nou i Sant Carles de la Ràpita. L'accident es va produir passades les sis de la tarda de diumenge al terme municipal d'Amposta. Per causes que es desconeixen, la motocicleta on viatjaven va sortir-se de la carretera.Fins al lloc es van desplaçar els Mossos d'Esquadra i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els dos ocupants van ser traslladats a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i el seu pronòstic és menys greu.