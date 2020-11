Continuen les tasques de rescat del cos del mosso accidentat en l'avioneta

15/11/2020 a les 19:56

Durant tot aquest cap de setmana han continuat les tasques per intentar rescatar el cos sense vida del mosso d’esquadra que viatjava en l’avioneta que es va estavellar el passat 3 de novembre i va acabar a més de 100 metres de profunditat sota el mar davant la costa de Deltebre. La Guàrdia Civil va activar el passat divendres un ampli dispositiu amb l’objectiu de recuperar el cos de David Garcia. El cadàver es troba dins l’aeronau, submergida a uns 113 metres de profunditat. L’operatiu contempla la possibilitat d’arribar a l’avioneta amb submarinistes o bé amb robots subaquàtics, tal com es va informar en la roda de premsa per explicar els treballs. S’analitzarà si és viable elevar l’aeronau amb globus de flotació per poder treballar a menys profunditat i, fins i tot, si es pot reflotar fins a la superfície. Segons va explicar el cos, la immersió té riscos i és de màxima complexitat. Només el període d’aclimatació dels dotze submarinistes del GEAS que participen en l’operatiu durarà una setmana. L’avioneta accidentada es troba més o menys sencera, tot i que amb danys evidents. Es desconeixen, però, les causes del sinistre.