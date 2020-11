Una quarantena de vehicles fan una marxa lenta a l'Ebre per reclamar millores a la «carretera de la vergonya»

Pendents de l'aprovació del Pla Zonal des de fa onze anys

Una vintena de cotxes s'han concentrat aquest dissabte al matí a la sortida del municipi de Poble Nou del Delta i una altra vintena més a Sant Carles de la Ràpita per marxar lentament fins al pont de l'Encanyissada. Fent sonar els clàxons, han recorregut dos i cinc quilòmetres respectivament, sense baixar dels vehicles. Un cop han arribat al pont que delimita els dos municipis, un grup de joves han desplegat dues peces de roba vermelles que han sostingut a l'aire i han cridat diverses vegades «la carretera de la vergonya».El col·lectiu ha denunciat manca de manteniment de la carretera perquè assenyala que es tracta d'una via molt estreta, que té vorals danyats, clots i molts dels ponts en mal estat. A tall d'exemple, Segarra ha explicat que el formigó del pont de l'Encanyissada esta «saltant», després de setanta anys sense cap millora. A més, també ha assegurat que hi ha punts de la via on els vehicles passen tant justos que s'han trencat retrovisors. «És una via molt perillosa, molt per damunt de la mitjana, però com que és un camí rural no es tenen dades oficials» de la Direcció General de Trànsit, ha lamentat.De fet, ha assegurat que han registrat tres accidents mortals en els darrers deu anys i que si no fos per ells aquestes víctimes no estarien comptabilitzades. A la vegada, l'activista ha destacat el gran volum de trànsit, ja que hi circulen els treballadors de les salines, de les muscleres, de basses, de l'IRTA, els veïns i turistes que visiten el Delta, entre d'altres. «A la pràctica no és un camí rural sinó una carretera asfaltada en una situació precària amb un volum de trànsit molt més gran que altres carreteres que tenen vuit metres d'amplada», ha subratllat.Tot i que des de la plataforma es reconeix que els ajuntaments han implementat millores «puntuals» a la carretera d'ençà que van començar la campanya de 'La carretera de la Vergonya', han afirmat que estan molt cansats de reivindicar les millores. Amb tot, han dit que les accions de protesta no s'aturaran fins que aconsegueixin la reforma integral de la via.L'agost del 2009 es va aprovar el text refós de la Llei de Carreteres amb la qual es podien afegir a la xarxa local de carreteres les vies que definissin com a tals els Plans Zonals redactats per les diputacions o altres ens supramunicipals. Va ser aquell any quan es va impulsar el de Tarragona, que inclou la carretera de Poble Nou.Llavors, l'aprovació del Pla Zonal no requeria cap tràmit ambiental i l'aprovació inicial de la nova planificació es va fer el gener del 2014, però l'any següent la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre va emetre un informe que «plantejava discrepàncies prou de fons» per canviar el document aprovat inicialment sense tornar a fer referència a cap tramitació ambiental.Davant les contradiccions que es plantejaven, el Departament de Territori i Sostenibilitat va impulsar un canvi legal que es va fer efectiu amb la Llei d'acompanyament de pressupostos de 2017 (llei 5/2017) que permetia mantenir el contingut essencial del Pla Zonal que s'havia redactat. Així, al maig de l'any passat es va aprovar el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035.Un cop sotmès a informació pública i tramès de nou a Territori, al mes de febrer d'enguany el Departament va informar que el Pla Zonal s'havia de sotmetre a avaluació ambiental estratègica simplificada, canviant el criteri inicial. El 5 d'agost es va emetre el document per tal que s'iniciï aquest procediment d'avaluació ambiental i es preveu que pugui està tramitat a finals d'any. També s'està a l'espera de l'informe de la direcció general d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre.A banda de la tramitació ambiental, l'Ajuntament d'Amposta ha previst 100.000 euros del pressupost per licitar la redacció del projecte. Des de la plataforma critiquen la inacció de les administracions i reclamen que es licitin i s'adjudiquin ja els treballs. «Hem demanat reunions amb el conseller Damià Calvet i amb els tècnics de carreteres de la Diputació sense que ens les concedeixin. Si no sortim all carrer no tenim res a pelar”, ha tancat Segarra.