L'Ajuntament de Tortosa pressuposta més de 36 milions d'euros per als centres hospitalaris municipals

Les obres de l'hospital de la Santa Creu de Jesús continuen en marxa

Actualitzada 12/11/2020 a les 17:18

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat els pressupostos del 2021 per a la Clínica Terres de l'Ebre i l'Hospital de la Santa Creu, centres de titularitat municipal, per un import total de més de 36 milions d'euros. En concret, es destinarà 22 milions a la societat Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa, SAM (GESAT); 14,3 milions a la societat Tortosa Salut; i l'Entitat Pública Empresarial Local Hospital i Llars de la Santa Creu de Tortosa rebrà més de 532.000 euros. A banda, les obres d'adequació de la quarta planta de l'hospital de la Santa Creu de Jesús segueixen en marxa. Els treballs permetran habilitar onze noves habitacions, amb capacitat per a disset llits. El nou espai es destinarà inicialment a l'atenció de malalts per covid-19.