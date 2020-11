Els cribratges als centres educatius de Tortosa detecten un 3,23% de casos positius en 6.652 proves

Tres dels disset centres estudiats van superar el 10% de positius i van requerir actuacions específiques

Actualitzada 12/11/2020 a les 16:04

Els cribratges efectuats pel Departament de Salut a setze centres educatius de Tortosa han detectat un 3,23% de casos positius per covid-19, concretament, 212 de les 6.652 proves efectuades al llarg del mes d'octubre. Tot i que un terç dels centres no arribava al 2% d'afectació, tres casos van superar el 10%, fet que va impulsar actuacions concretes per actuar sobre alguns dels focus. Segons la gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, Mar Lleixà, el cribratge ha servit, principalment, per «detectar asimptomàtics i reduir el risc de propagació als centres educatius». Unes proves massives , segons ha recordat, que l'actual situació epidemiològica, «en fase de mitigació», desaconsella que es continuïn realitzant.