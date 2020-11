Mor als 80 anys el bisbe emèrit de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta

Originari de la Palma d'Ebre i Creu de Sant Jordi el 2007, va ser un dels grans defensors de l'art de la Franja del Museu de Lleida

Actualitzada 11/11/2020 a les 13:07

El bisbe emèrit de Lleida Francesc Xavier Ciuraneta ha mort aquest dimecres a la matinada a l'edat de 80 anys. Originari de la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre), Ciuraneta va ser bisbe de Lleida entre el 1999 i el 2007, any en què la Generalitat li reconegué la seva tasca amb la Creu de Sant Jordi.Durant el seu pontificat es va fer el nou edifici de Càritas diocesana, la remodelació de l'Acadèmia Mariana i la construcció de la Casa d'Espiritualitat, les parròquies de Santa Teresa Jornet i de Sant Antoni Maria Claret. També va treballar molt per la recuperació del patrimoni artístic de la diòcesi com l'art de la Franja en litigi amb l'Aragó que es troba al Museu de Lleida.