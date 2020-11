Aquest dimecres al matí ha aparegut un munt d'arròs bullit amb colorant abocat a la porta de la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, al Palau Abària de Tortosa.Enganxat a la porta, també s'hi ha trobat un paper amb crítiques al Govern. «L'arròs bullit vo'l fotreu valtros. A final de mes cobreu com sempre, no? No feu veure que us poseu a la nostra altura. Feu Take Away un cop per setmana, que vos vigilem. De parlar en sabeu molt i de fer poca cosa. Tornarem», s'apuntava en l'advertiment.Tot sembla indicar que l'acció prové del sector de la restauració, tot i que ningú no l'ha reivindicat. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets.