Demanaran al Senat obrir un procediment judicial perquè ACS assumeixi el deute de Castor

Els promotors de la que ja s'ha batejat com a #LeyCastor volen que es faci responsable ACS dels «pagaments, indemnitzacions i actuacions conseqüència dels nyaps d'un projecte mal dissenyat i executat». El procediment judicial que reclamen amb la proposició de llei ha de servir, asseguren, per recuperar els 1.350 milions d'euros que Enagás, pignorant els drets de cobrament a càrrec dels consumidors de gas durant 30 anys, va utilitzar per indemnitzar la filial del grup de Florentino Pérez quan va renunciar al projecte i posar en mans de l'Estat les instal·lacions.Cas Castor –grup ciutadà format per Xnet, l'Observatori del Deute en la Globalització i l'Institut pels Drets Humans- considera que en cap cas la indemnització ha de recaure sobre l'Estat i, conseqüentment, la ciutadania, tal i com sentenciava el Suprem, sinó que la promotora ha de ser-ne la responsable, després que el Tribunal Constitucional anul·lés a finals de 2017 el mecanisme d'indemnització.Per això, la proposició de llei planteja crear una comissió parlamentària que revisi les partides pressupostàries i encarregui un informe tècnic complet del projecte. «Revisant els comptes d'ACS és evident que pot assumir els costos que ha generat, i més repartint dividends», apunten. També reclamen que el govern espanyol revisi els elements tècnics i jurídics del projecte, determinant els mecanismes per un tancament just. Paral·lelament, i de forma simultània, proposen que es redacti un projecte de llei perquè el cost del desmantellament no es traslladi a la ciutadania, de forma directa o indirecta.Els costos que deixa sobre la taula el fallit magatzem de gas submarí no deixen de pujar: aquest dimarts es donava a conèixer que Enagás calcula el tancament dels pous amb un cost entre els 70 i 77 milions d'euros. En aquest sentit, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha recordat que la Llei d'Hidrocarburs obligava l'empresa presentar un pla de desmantellament i abandonament de les instal·lacions, dotat de garanties financeres per executar-lo al final de la seva vida útil. Però el govern espanyol, fins aquests moments, no ha previst exigir que aquest procés es completi en aquests termes.