Deltebre posa en marxa l'EuroDelta, una moneda per ajudar les famílies amb necessitats i dinamitzar el comerç local

Els beneficiaris rebran entre 120 i 300 euros en EuroDeltes per comprar a una seixantena d'establiments del municipi

Actualitzada 10/11/2020 a les 16:26

L'Ajuntament de Deltebre ha posat en marxa una moneda pròpia que s'ha batejat com EuroDelta. Es tracta d'una iniciativa per ajudar les famílies amb menys recursos o que han vist disminuïts els seus ingressos a causa de la pandèmia o del temporal Gloria, i a la vegada dinamitzar els comerços locals. Els beneficiaris en situació d'inestabilitat laboral i econòmica rebran ajuts d'entre 120 i 300 euros, distribuïts en monedes EuroDelta per valor de 5, 10 i 20 euros, i els podran demanar cada trimestre. Es poden intercanviar als 64 establiments que ja s'han adherit a la iniciativa i permeten adquirir productes d'alimentació o de primera necessitat i també joguines, roba d'esport o serveis de bellesa i benestar.