Agricultura recomana aplicar la saponina contra el caragol maçana del Delta de l'Ebre

Actualitzada 10/09/2020 a les 15:29

El Departament d'Agricultura recomana als arrossaires que apliquin la saponina contra el caragol maçana a la tardor, just després de segar. Segons coincideixen tècnics del Departament i experts, l'ús d'aquest producte biològic aprofitant al màxim les altes temperatures d'aquesta època de l'any permet millorar considerablement la seva efectivitat. Enguany, l'afectació causada per la plaga als arrossars s'ha incrementat pel retard en la sembra, fet que ha obligat a repetir tractaments o fer-ne en parcel·les on, a priori, no calia. Per aquest motiu, s'han incrementat els ajuts destinats als pagesos per adquirir aquest producte, que passen del 33% al 50% i s'ha elevat un 55% la partida per fer-lo arribar a tots aquells que el necessitin.