La DO Terra Alta crea una borsa perquè la covid no obligui a aturar l'activitat dels cellers

El president del Consell Regulador de la DO Terra Alta, Joan Arrufí, ha recordat «l'afectació brutal» que pot suposar la detecció de casos de coronavirus a l'entorn dels cellers, que a la comarca són principalment «empreses micro o petites». Es tracta, segons ha precisat, d'aportar els mitjans necessaris per garantir l'activitat dels cellers en un moment que es decideix la qualitat de la producció i el futur de les bodegues. «Hi ha també una part de suport anímic», ha precisat en aquest sentit.La iniciativa, aprovada la setmana passada, s'està comunicant a la seixantena de cellers de la DO perquè s'hi adhereixin. «No suposa cap cost ni cap promesa: la bona voluntat de si hi ha un dalt-a-baix en algun celler per un problema de covid intentaran ajudar el que es pugui a l'afectat», ha precisat Arrufí. El Consell farà una borsa amb els recursos disponibles per poder-los oferir si es dona la situació i evitar que les empreses hagin de tancar portes per falta de personal, com ha passat en diversos casos, arran la detecció de positius i l'establiment de quarantenes.El mateix Arrufí, de fet, reconeix haver-se trobat en aquesta situació recentment a la seva empresa, obligant-lo a retardar l'inici de la verema, i valora especialment l'ajuda rebuda per part d'altres cellers. A banda d'una qüestió altament «pràctica» per al col·lectiu, creu que la solidaritat entre les empreses, més enllà de l'habitual competència, resulta especialment important aquesta campanya «atípica, en la qual pot passar qualsevol cosa».De moment, la verema segueix avançant i aquesta setmana ja ha arribat als 10 milions de quilos de raïm, aproximadament un terç de la collita prevista, que pot arribar als 30 milions de quilos. La caiguda estimada serà al voltant d'un 25%, en bona part per l'afectació del míldiu en algunes vinyes. Per contra, la qualitat es preveu excel·lent, pel bon equilibri entre nivell de sucre, creixement i acidesa, especialment en el cas de les garnatxes, la varietat estrella de la comarca.