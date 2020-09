Denunciats dos caçadors per matar tórtores a l'Ampolla

Els dos homes van caçar les espècies fora de l'horari habilitat

Denunciem dos caçadors a l'Ampolla (Baix Ebre) per donar mort a 21 tórtores turques i 2 tórtores comunes en horari no hàbil en el darrer dia autoritzat de mitja veda a les Terres de l'Ebre.

Agents Rurals ha denunciat aquest dilluns dos caçadors a l'Ampolla per matar a 21 tórtores turques i 2 tórtores comunes. Segons explica el cos, els individus ho van fer en horari no hàbil en el darrer dia autoritzat de mitja veda a les Terres de l'Ebre. Per aquest motiu es van comissar les dues armes emprades i les tórtores caçades.