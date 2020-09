Actualitzada 09/09/2020 a les 15:24

El Departament d'Agricultura va inspeccionar la setmana passada tres magatzems de compra de garrofes del Baix Ebre per determinar si comercialitzen amb fruit robat. Els tècnics comproven ara la traçabilitat dels productes adquirits vinculant la quantitat de fruit amb la capacitat productiva certificada per la Declaració Agrària (DUN) que, sobre el paper, han de presentar obligatòriament els venedors. En el cas que no quedi acreditat l'origen lícit s'obriran expedients sancionadors contra els comerços, segons ha avançat el director territorial d'Agricultura, Jesús Gómez. Dos d'aquests establiments es troben al polígon industrial del Perelló i han estat assenyalat pels pagesos com a presumptes punts de compra habitual de garrofes robades.