La Generalitat obliga a suspendre la Marxa de Torxes de Tortosa arran de les restriccions pel coronavirus

Els organitzadors asseguren que garantien les mesures sanitàries i critiquen el «doble raser» del Govern

Actualitzada 08/09/2020 a les 19:07

La Comissió 11 de Setembre a les Terres de l'Ebre ha anunciat la suspensió de la tretzena Marxa de Torres que té lloc habitualment la vigília de la Diada a Tortosa per les restriccions imposades per la pandèmia de la covid-19. Segons han explicat, els Mossos d'Esquadra els han comunicat aquest mateix dimarts, només tres dies abans de l'acte, la prohibició de l'acte d'acord amb les prescripcions del Pla d'Actuació Procicat. La Comissió ha recordat que la seva voluntat era celebrar de la marxa mobilitzant 20 persones voluntàries per garantir el compliment de les mesures sanitàries i ha criticat el «doble raser» de la Generalitat en aquest aspecte.