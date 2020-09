El Verge de la Cinta renova la sala de raigs X amb un equipament amb eines d'intel·ligència artificial

La radiografia de tòrax juga un paper clau en el diagnòstic de la covid-19

L’Àrea d’Urgències de l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa compta amb una nova sala de raigs X digital directa. Aquesta instal·lació millora tant l’ergonomia de l’operador com la del pacient, sobretot en posicions extremes. Així mateix, compta amb tecnologia digital d’última generació que permet una reducció i control de la dosi de radiació que rep el pacient. L’equip incorpora funcionalitats d’intel·ligència artificial en els processats per millorar la qualitat d’imatge i, per tant, del diagnòstic.Amb aquest equipament es pot visualitzar la imatge en la mateixa estació de control de la sala als pocs segons i en una pantalla de major mida i resolució. A més, disposa de la possibilitat de fer una radiografia de cos sencer mitjançant la superposició de vàries imatges –pasting- sense moure el pacient ni que el tècnic d’imatge per al diagnòstic hi hagi d’intervenir. I una altra novetat és el sistema de telemetria de que disposa, que permet realitzar projeccions d’àrees extenses del cos, com la totalitat de la columna i les extremitats inferiors.Pel que fa en la seva utilització en el diagnòstic de la covid-19, on la radiografia de tòrax juga un paper clau, proporciona una millora en la rapidesa i resolució superior a l’actual.Per tal de renovar aquesta sala s’han adequat els espais incloent nova il·luminació, nous acabats en el terra, parets i sostres més asèptics i d’una qualitat millorada. S’han adaptat també els accessos i el vestuari per tal de facilitar l’entrada de persones amb mobilitat reduïda.Aquesta instal·lació proporciona més fiabilitat, més rapidesa i més activitat. Actualment, es realitzen entre 70 i 120 estudis diàriament i amb aquest nou equipament, gràcies a la seva ergonomia i a l’absència de despesa de temps de revelat, l’activitat pot augmentar en més d’un 50% d’estudis.La gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, Mar Lleixà ha destacat que «continuem millorant els equipaments del territori en benefici de les persones i també per facilitar i fer més àgil la intervenció dels professionals».