Educació incorpora un reforç de 50 docents a l'inici del curs escolar a les Terres de l'Ebre

Descens demogràfic

Nous ensenyaments

En total, la plantilla s'incrementarà aquest curs 2020-2021 en 79,5 docents –incloent les incorporacions previstes per cada nou curs-, a banda de nou personal dedicat a serveis específics com l'educació inclusiva. Segons les dades fetes públiques per Perelló, la distribució «estructural» d'alumnes en grups a partir de les xifres de matriculació permet, sobre el paper, que cap dels centres públics d'infantil i primària superin els 25 alumnes que estableix la Llei d'Educació de Catalunya.En el cas dels nous grups de P3, el nombre d'alumnes de mitjana als centres públics és de 19,1 i en un 77,3% dels casos les ràtios es mantindran per sota de 20. A secundària obligatòria –amb un topall teòric de 30 alumnes per grup-, en el cas de primer d'ESO la mitjana serà de 25,6: el 93,4% estaran per sota del límit de 30 i cap superarà aquesta ràtio. Ajuda també de forma decisiva l'existència de nombroses escoles rurals amb grups força reduïts.Els centres, segons ha subratllat Perelló, podran organitzar la seva pròpia distribució en grups en funció dels recursos disponibles, fet que pot permetre baixar aquestes xifres en alguns casos concrets. Les incorporacions específiques per la pandèmia, es van assignar als centres d'infantil i primària per sobre de 25 i de 30 en secundària. «Amb aquests reforços als centres s'han pogut fer més grups i les ràtios han baixat», ha afegit.El descens en la incorporació de nous alumnes pel decreixement demogràfic que pateix de fa anys el territori –que enguany es plasma de forma menys pronunciada: baixa lleugerament a infantil, primària i cicles formatius però puja a secundària i batxillerat- ha permès quadrar les xifres d'un curs que serà del tot atípic i condicionat per les mesures de seguretat i sanitàries derivades de la pandèmia de la covid-19.Finalment, no serà necessari que les classes i l'activitat lectiva de pràcticament tots els centres públics de les Terres de les Terres de l'Ebre hagi de sortir de les pròpies instal·lacions. Alguns equipaments de Tortosa i Móra d'Ebre eren els que, a priori, podien presentar més problemes. Fins i tot, el conseller Josep Bargalló es va arribar a reunir dos cops amb els alcaldes. Únicament el Centre de Formació d'Adults de la Ribera d'Ebre haurà de sortir puntualment de les seves instal·lacions. En el cas de la concertada, també s'han previst dos casos als centres Verge de la Cinta de Tortosa i del l'Àngel, a Amposta.Segons el Departament, els responsables dels centres tenen cada cop més clar quins són els procediments i protocols d'actuació per fer front a l'inici del curs escolar, després de la suspensió del passat a mitjan març. «Tenim clar que el virus acabarà entrant a l'escola», apunta Perelló, qui manté que, a diferència del període de confinament, els centres es mantindran oberts, per donar servei també a les famílies de treballadors d'activitats essencials i famílies més vulnerables.Apel·la a les famílies a la coresponsabilitat per complir les mesures de sanitàries i de seguretat que evitin els contagis. «Potser haurem de tancar alguns grups estables i escoles però no serà per més de 15 dies», ha volgut tranquil·litzar la responsable del Departament. Un equip territorial amb professionals de Salut, Salut Pública i Educació es reuniran setmanalment per fer el seguiment de la pandèmia a les escoles i instituts.Per aquest curs 2020-2021, es posa en marxa el nou institut d'Estudis Professionals Aqüícoles i Ambientals, deslligat ara del dels Alfacs de Sant Carles de la Ràpita, així com l'institut escola del Temple i l'escola de música de Ginestar (Ribera d'Ebre). També s'incrementen de forma considerables els recursos per a l'escola inclusiva i les aules d'acollida, que tindran divuit dotacions no docents més.Entre els nou ensenyaments previstos de secundària postobligatòria destaquen el cicle de grau superior de Direcció de Cuina, a l'Institut Dertosa; el de grau mitjà de vídeo, discjòquei i so, a l'Institut Sòl de Riu d'Alcanar; el programa de formació en auxiliar de construcció, a l'Institut Manuel Sales i Ferré d'Ulldecona; o el Baxillerat Internacional de l'Institut Dertosa.