Tortosa instal·la una xarxa de punts de captació d'aigües residuals per detectar precoçment la presència de coronavirus

El sistema consisteix en una bomba que recull, dos vegades per setmana, mostres de l'aigua residual de Tortosa a diversos intervals durant un període de 12 hores. "Si només prenem una mostra en una hora concreta, només obtenim la foto d'aquell moment, però pot ser que les persones que puguin tenir coronavirus no facin ús del lavabo en aquell instant. Recollint les mostres al llarg d'un interval més llarg podem tindre una visió més completa i precisa", ha detallat el cap de servei d'Aigües de Tortosa, Manel Rillo.Les mostres obtingudes són analitzades al laboratori i permeten conèixer la presència de coronavirus en menys de 24 hores. «El fet que algunes persones no presenten símptomes d'haver-se contagiat, a més del fet que una persona pot estar contagiada dies abans de començar a mostrar símptomes de la malaltia, poden fer que alguns casos positius en persones no es detecten o que es faci al cap d'uns dies. Però mentrestant tenen capacitat per contagiar altres persones», ha explicat l'alcaldessa, Meritxell Roigé. No obstant això, les traces de coronavirus són presents a l'orina i les femtes des dels primers moments del contagi, i aquest sistema permet avaluar la presència de la càrrega viral a través d'aquests residus.A diferència d'altres ciutats de l'Estat on ja s'ha començat a implantar la detecció de coronavirus a través de les aigües residuals, en el cas de Tortosa el sistema permet conèixer la situació a la totalitat del municipi. A més, s'han instal·lat punts de recollida de mostres específiques al voltant dels centres hospitalaris -Santa Creu, Clínica Terres de l'Ebre i Verge de la Cinta- així com de les residències de gent gran.Després que haja sigut dissenyat pels tècnics d'Aigües de Tortosa, aquest sistema també s'ha començat a instal·lar a ciutats com Sant Cugat del Vallès, València, Sevilla, Gandia o Sagunt.