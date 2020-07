Salut notifica un brot de Covid-19 a Xerta i Camarles originat a un claustre de professors

El punt inicial del contagi, amb 4 positius i 46 contactes en seguiment, seria al municipi del Perelló

08/07/2020 a les 21:15

Els municipis de Xerta i Camarles pateixen un brot de la Covid-19, segons que ha notificat el departament de Salut aquest dimecres al vespre. En aquests dos municipis hi ha actualment 4 positius diagnosticats amb proves PCR i un total de 46 persones que hi han tingut contacte que estan en seguiment.Malgrat que els contagiats es troben als municipis de Xerta i Camarles, l'origen de la transmissió del virus és un claustre de professors en un centre escolar del Perelló.El primer cas d'aquest brot va començar a presentar símptomes el passat 30 de juny, moment en què es van començar les tasques de seguiment dels contactes. No hi ha cap hospitalització relacionada amb aquests casos.