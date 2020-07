Preocupació a l'Ebre pel degoteig de positius per coronavirus en els últims dies

Salut ha confirmat dos brots a Alcanar, Xerta i Camarles però hi ha més casos repartits als municipis ebrencs

Actualitzada 09/07/2020 a les 09:53

Des dels consistoris ebrencs s'ha demanat a la ciutadania extremar precaucions: mantenint el distanciament social; procedint a la neteja de mans i l'obligatorietat d'utilitzar la mascareta.

El degoteig de casos positius per COVID-19 en els últims dies ha augmentat la preocupació entre els ebrencs. Des del passat dimarts, el Departament de Salut ha fet públics dos brots per coronavirus. El primer es va notificar dimarts a Alcanar amb el focus en una festa realitzada en una casa particular per un grup de joves. En aquest, hi ha 3 positius per PCR i 34 contactes en seguiment. Un d'ells es va contagiar sense saber-ho després d'haver estat en contacte amb un company infectat de Barcelona.Ahir dimecres es va donar a conèixer un altre brot a Xerta i Camarles originat a un claustre de professors en un centre escolar del Perelló. De moment, hi ha 4 positius i 46 contactes en seguiment.Tot i aquest dos brots, tres ajuntament de les Terres de l'Ebre han comunicat a través de les xarxes socials l'aparició de contagis als municipis. Els més recents a Amposta i Sant Carles de la Ràpita.A la capital del Montsià, Salut ha notificat dos casos positius de COVID-19. Un d'ells estaria rebent atenció domiciliària, mentre que en l'altre el pacient està ingressat a l’Hospital Comarcal d'Amposta, pendent d’una operació. Va ser per aquest motiu que se li va fer la PCR, que va donar positiva. El consistori ha assegurat que s’estan realitzant proves als nuclis de contacte dels contagiats.L'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita va rebre una notificació ahir per part de les autoritats sanitàries sobre un cas positiu al municipi, el qual es troba en aïllament domiciliari, així com les persones amb les quals ha tingut contacte directe.El passat dimarts, Salut va notificar a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar l'existència d'un cas positiu per coronavirus al municipi.