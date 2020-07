Investiguen si el contagi a l'institut del Perelló va tenir lloc fora del claustre de professors

Les quatre persones que han donat positiu es troben aïllades als seus domicilis i de moment no ha estat necessària la seva hospitalització. Aquest dijous al matí, el Departament de Salut ha començat a efectuar les proves PCR per determinar si les 43 persones aïllades i en seguiment han resultat finalment contagiades després d'haver entrat en contacte amb algun dels ja confirmats.Paral·lelament, els investigadors de Salut intenten traçar l'origen del brot, al qual s'haurien exposat gairebé una cinquantena de persones. No únicament per la celebració de la reunió del claustre, que hauria tingut lloc a les dependències del mateix institut guardant les distàncies de seguretat i fent ús de les mascaretes, segons remarquen les mateixes fonts d'Educació –que d'altra banda, havia traslladat als centres la instrucció de fer-les via telemàtica-. Preocupen especialment les trobades posteriors fora del mateix centre, en les quals les persones infectades haurien contactat amb altres, segons ha pogut saber l'ACN.De fet, els dos directius que han donat positiu haurien quedat posteriorment a la reunió per xerrar en un establiment fora del centre. A l'endemà del claustre, a més, bona part del professorat va assistir a l'habitual dinar per celebrar el final de curs. En aquesta ocasió, ja no hi va assistir el primer dels directius que va acabar donant positiu i que va començar experimentar els primers símptomes poques hores després del claustre. En canvi, sí que ho va fer l'altre company de centre amb qui s'havia reunit i que finalment també ha resultat afectat de covid-19.