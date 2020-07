Apareixen noves estructures medievals d'alt valor en les excavacions a la celòquia del castell d'Amposta

Les excavacions s'han centrat en la zona del tercer fossat del castell, fins ara ocupat per rebliments de terra i restes de murs d'època moderna de finals dels segle XIX i XX. Al marge d'aquestes troballes, a l'altre extrem de la celòquia, entre la torre del mateix nom i l'embocadura del segon fossat s'han efectuat treballs que han permès identificar restes d'una tàpia possiblement andalusina i les empremtes del traçat de la muralla que resseguia el segon fossat, en un tram del qual fins ara no es coneixia la seva posició.Es tracta de la primera actuació del projecte que preveu la recuperació i recreixement de la muralla, així com la reconstrucció de l'edifici d'accés, parcialment conservat. També s'alliberaran les construccions modernes i rebliments de terra del tercer fossat, un element defensi el qual no havia estat identificat fins fa poc.S'efectuarà una reconstrucció volumètrica conceptual amb una estructura lleugera d'entramat metàl·lic i revestiment de fusta de la desapareguda torre de la celòquia, situada en la part més emergent respecte el riu i farà funcions de mirador. L'actuació es completarà amb la reordenació de l'esplanada interior del recinte perquè pugui acollir actes culturals i socials.En una visita a les excavacions, acompanyat del director de l'obra, Carles Brull, i l'arqueòloga responsable, Judit Siurana, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs ha refermat la voluntat de l'Ajuntament de no aturar les ores de recuperació d'un espai «d'un alt atractiu turístic i d'un important valor patrimonial i històric». Segons Tomàs, els treballs han permès recuperar «informació valuosa per conèixer la història de la ciutat».Segons ha subratllat, la recuperació històrica d'aquests espais històrics suposa una despesa limitada per al consistori per les aportacions d'altres administracions. En el cas del recreixement de l'espai on s'han efectuat les excavacions, comptarà amb una aportació de l'1% Cultural del Ministeri de Foment de 450.000 euros.