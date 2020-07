El brot de coronavirus d'Alcanar té el seu origen a Barcelona

A banda d'aquests tres casos positius, 34 persones més es troben en aquests moments aïllades i en seguiment, mentre Salut acaba de practicar les proves PCR per determinar si existeixen més contagis entre els seus contactes més directes, incloent els participants en la festa. L'alcalde de la població, Joan Roig, que manté contacte regular amb les persones afectades, ha explicat que, de moment, no presenten símptomes o bé aquests són «molt lleus». «Això ens permet fer un control exhaustiu de l'entorn d'aquestes persones positives i tenim una relativa tranquil·litat sobre la propagació del brot», ha manifestat. «La propagació és lenta o inexistent a l'espera dels PCR», ha precisat.La difusió del cas ha generat força malestar a Alcanar, especialment després que el Salut anunciés que una festa d'un grup d'amics es trobava en l'origen del brot i es limités a apuntar que el primer pacient positiu d'aquest brot havia començat a manifestar símptomes el passat dia 27. En cap moment, però, el Departament ha volgut precisar que es tracta d'una persona resident a Barcelona i en el seu comunicat va acabar situant el focus originari del brot en una «festa» en una casa particular d'Alcanar. La causa dels contagis, segons asseguraven, seria l'incompliment de les mesures de manteniment de distància física i l'ús de la mascaretaL'alcalde canareu, per la seva banda, ha volgut defensar l'actitud dels joves i ha matisat que la trobada, que situa lluny del concepte de festa nocturna convencional «amb molta gent ballant i saltant-se les normes de prevenció», no contravenia les actuals mesures de seguretat. «Ho podem fer qualsevol de nosaltres i estaven dins dels supòsits de la normativa», ha apuntat, tot demanant «no estigmatitzar» el jovent del poble que, considera, ha respectat de forma «exemplar» les mesures preventives durant i després de l'estat d'alarma.Amb tot, Roig ha reconegut que l'episodi ha servit per constatar la necessitat de reforçar la vigilància sobre el compliment del distanciament social i, especialment, l'ús de la mascareta. S'ha doblat la presència de la policia local al carrer per «evitar les actuacions incíviques i fomentar el respecte de les mesures de prevenció i seguretat». Des d'aquest passat dilluns, ha precisat, s'han interposat catorze sancions per incomplir la normativa del distanciament o la mascareta. «A les platges hem començat a notar que es recondueix l'actitud i estem també satisfets perquè la ciutadania ha entès que aquestes mesures són totalment necessàries si volem evitar situacions com les que estem vivint a Alcanar», ha tancat.