Selectivitat de proximitat per a 120 alumnes de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat

«És més còmode i ho prefereixo. És menys lluny que Tarragona o Reus i Móra queda a quinze minuts de casa. Millor, I, a més, si tinc exàmens a la tarda puc dinar a casa, que és més còmode que dinar pel carrer», ha relatat a la sortida del primer examen, el de castellà, Pau Vaqué, estudiant de l'IES Priorat, a Falset. «A l'estar més a prop de Flix, a les tardes tenim més temps per estudiar i vulguis o no et pots llevar més tard, pots descansar més», ha certificat, per la seva banda Cristina Guiu, de Flix.El factor proximitat ha acabat eclipsant bona part de les incerteses i limitacions que podia suposar passar la selectivitat després de l'aturada sobtada del curs al març arran de la pandèmia del coronavirus. «Fàcil» o «no massa difícil» han estat les valoracions que han fet, a la sortida, després del primer examen de castellà. Els estudiants no han pogut tenir les classes de preparació previstes durant els crucials últims mesos i això, expliquen, ha fet que s'hagin «hagut d'adaptar».El president del tribunal de l'institut Julio Antonio, Josep Ferré, reconeix que el context d'enguany ha afegit «estrès» a una situació ja per ella mateixa «estressant», per als alumnes. «Per sort van donar la instrucció que es podien treure la mascareta per fer l'examen, fet que considero molt raonable», raona. El mateix opinava, a la sortida de la primera prova, Marisa, de l'institut de Flix, i Natàlia Orensanz, de l'IES Priorat. «Això era el que més em preocupava: fer l'examen amb mascareta, perquè molesta, vulguis o no. Per la resta, normal», ha apuntat l'últimaEl Departament d'Universitats ha organitzat les proves agrupant els alumnes dels quatre instituts de la zona: el Julio Antonio de Móra d'Ebre; el de Flix; el Terra Alta, de Gandesa; i el Priorat, de Falset. S'han habilitat entrades i sortides diferenciades per als alumnes de cada institut, que han compartit aules limitades a una quinzena de persones com a màxim. L'objectiu era evitar al màxim el contacte entre els estudiants dels diferents centres i permetre el seu accés o sortida de forma ordenada esglaonada.«L'avantatge que tenen aquests estudiants és que estan molt més a prop de casa quan fan l'examen i estan amb el mateix grup seu de l'institut. Això els afavorir o, si més no, pot reconfortar-los o ajudar-los a no estar més nerviosos», valora Ferré. La distància dels respectius centres amb Tortosa o Tarragona, on s'havien de desplaçar, pot arribar als 60 quilòmetres. De fet, aquesta descentralització, tot i que forçada enguany pel coronavirus, és una opció que la comunitat educativa dels diferents centres implicats, i en concret el de Móra d'Ebre, podria reclamar a la Generalitat de cara els pròxims anys.