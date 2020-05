Rescaten un cadell amb el cap atrapat a una garrafa

Aquesta situació li impedia beure o menjar

Actualitzada 07/05/2020 a les 09:05

L'Associació Engrescats dedicada a la protecció dels animals a les Terres de l'Ebre va rescatar ahir un cadell femella amb el cap atrapat a una garrafa, situació que li impedia beure o menjar. Va ser una trucada que va alertar l'entitat que hi havia un gos «amb actitud una mica agressiva» en un hort. Voluntaris de l'entitat es van traslladar a la població de Santa Bàrbara per intentar ajudar-lo.Va ser resultar ser un cadell femella d'uns set mesos que estava «aterroritzada». L'associació explica al vídeo que han difòs a les xarxes socials que «és molt bona, de seguida es va mostrar molt confiada i afectuosa» i que van poder confirmar que no portava xip identificatiu per trobar el propietari. Passats els dies legalment establerts d'espera, l'entitat buscarà una llar per la gossa.