L'Ampolla vol convertir-se en un destí turístic 'Covid-Safe'

L'alcalde de l'Ampolla, Paco Arasa, ha presentat un dels pilars del nou pla de reactivació socioeconòmica per al qual, en conjunt, destinaran prop de mig milió d'euros. Una de les primeres accions és el pla 'Covid19-Safe', un projecte de prevenció per convertir el municipi en un destí turístic segur i lliure de virus. El sector turístic és un dels principals motors econòmics de la població i el consistori i l'empresariat, a través de l'associació Adela, han treballat per «transformar tot el municipi en una destinació turística d'alta seguretat sanitària».A partir del 18 de maig, i dos setmanes més tard per a visitants i turistes, els ciutadans de l'Ampolla poden segui un curs online gratuït, de poc més d'una hora, on coneixeran com es propaga la covid-19, com es combat, com se l'ha de controlar, com han de protegir-se i com han de protegir als altres. El curs no serà obligat per poder passar les vacances a l'Ampolla però s'informarà els turistes de les mesures de protecció que preveu i se'ls recomanarà que facin el curs del curs abans de visitar el municipi, quan facin la reserva o quan arribin.Els establiments també tindran formació específica en línia per crear i implantar plans propis de prevenció contra el virus. Hi participen 19 empreses i se'ls dissenyarà un pla personalitzat per a cadascuna amb què «controlar tots els potencials perills de contagi». Amb l'aval de professionals de la prevenció, si els plans compleixen les mesures necessàries, s'expedirà un certificat d'establiment 'Covid-Safe'. L'Ajuntament desplegarà el pla als espais públics.Els cursos els ha elaborat la consultora hotelera ValueGenSys. Julio Herrera, enginyer responsable de la planificació, ha assenyalat que el curs instrueix la ciutadania perquè tingui «un control alt per viure amb seguretat màxima» i assoleixi criteris per evitar situacions de risc. Ho fa amb casos pràctics i detallats. Com anar a la platja, a comprar, a l'hotel o com mantenir un ambient sa a l'habitatge, entre d'altres. «El nivell d'eficàcia del pla és excepcional i permet que la comunitat combati solidàriament contra la covid», ha insistit el consultor.Entre les recomanacions es convida als ciutadans i turistes a usar determinats tipus de mascareta, usar guants i ulleres protectores i fer rentats habituals de mans amb sabó i gel hidroalcohòlic. «Pel que sabem és un pla pioner, és una iniciativa que planteja un programa de màxims perquè les persones estiguin segures sanitàriament i tinguin la covid sota control. Explica a cada persona com actuar en cada àmbit de la seva vida», ha insistit Herrera.Tot allò que no es pugui obligar a complir –perquè no ho prevegin els protocols governamentals- es recomanarà, però els allotjaments i establiments podran fer ús de la reserva del dret d'admissió. «»Serem delicats amb la legalitat i tot allò que no es pugui obligar serà recomanat però serà una recomanació viva. Per exemple, no es pot obligar que una persona, ara mateix, porti mascareta per un espai públic. Aquí es recomanarà usar-la per anar pel poble però als establiments que tenen dret d'admissió, emparats per la llei, seran obligats aquests elements de protecció», ha exemplificat Herrera.Paral·lelament, el sector turístic també treballa en campanyes per incentivar l'arribada de turistes al municipi. «Estem treballant en bons regals, tiquets o alguna promoció perquè sabem que serà un estiu diferent i ens haurem d'adaptar a les noves condicions que ens trobarem. Una de les vies amb què treballem és una Marketplace, en desenvolupar una plataforma de reserves i projectar-la tan aviat com tot es torni a posar en marxa», ha explicat Fani Piñana presidenta d'Adela.