Les jornades gastronòmiques de la Ràpita a domicili

El sector de la restauració de la Ràpita ha decidir adaptar-se a les condicions del confinaments i la crisi sanitària i reinventar les habituals jornades gastronòmiques de productes locals que ofereixen. El repartiment a domicili i el 'take away' ha pres embranzida amb la situació actual i és una alternativa a les estrictes mesures de distanciament i higiene que caldrà aplicar ales establiments quan puguin reobrir.La regidoria de Turisme ha organitzat les Jornades Gastronòmiques #jomenjoacasa. Hi participen 14 establiments i oferiran menús complets a domicili del 8 de maig al 21 de juny. Per a l'alcalde Josep Caparrós es tracta d'una «iniciativa extraordinària en temps extraordinaris» i una oportunitat per dinamitzar el sector en aquests moments complicats.Hi participaran Can Batiste, Can Vicent, Casa Ramon Marinés, Albert Guzman, Les Palmeres, Llansola 1921, Tamashi, Freddy, Casa Vella, Cal Manú, Marieta Taperia, Mar de Foc, Restaurant TT Taperia i Kavak. Els menús oscil·len entre els 11 i els 30 euros i es poden consultar al web de la regidoria de turisme.