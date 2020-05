La Regió Sanitària Terres de l'Ebre ha realitzat 3.674 PCR des de l'inici de la pandèmia

El nombre de positius detectats amb aquestes proves és de 206 que representa el 5,6% de la totalitat de proves fetes

Actualitzada 05/05/2020 a les 19:14

Des de l’inici de la pandèmia de la COVID-19, a la Regió Sanitària Terres de l’Ebre (RSTE) s’han realitzat a dava d’avui 3.674 PCR de les quals, tal com informa el Departament de Salut diàriament a les Terres de l’Ebre 206 han estat positives.De la totalitat de proves PCR realitzades fins el moment 2.049 corresponen al cribratge que s’ha realitzat en residències, tant usuaris com treballadors per tal de poder tenir un diagnòstic de l’estat de tots els centres abans del 10 de maig. Aquestes proves específiques en centres residencials han permès detectar 4 usuàries positives asimptomàtiques. Està previst que fins el 10 de maig es realitzin la resta de proves (761 PCR) per disposar del mapeig de les residències que inclou tant a usuaris com a professionals de totes les residències de gent gran i discapacitats de les Terres de l’EbreA la RSTE, la gerència de l’ICS a les Terres de l’Ebre ha constituït una unitat de presa de mostres ambulatòria i domiciliària liderada per infermeres d’Atenció Primària, per organitzar i realitzar la recollida de mostres PCR a professionals i usuaris amb sospita que estan a domicili incloses les residències. Aquesta unitat està formada per 1 coordinador i 10 equips de dos infermeres cadascun per a la recollida de mostres i funciona els 7 dies de la setmana de 8.00 a 20.00 h.Així mateix, assenyalar que la distribució territorial de l’afectació a Catalunya no ha estat homogènia. L’últim informe de la Secretaria de Salut Pública, publicat el 30 d’abril, indica que la taxa d’incidència acumulada per al total de Catalunya és de 693 casos per cada 100.000 habitants, sent la més elevada Barcelona Ciutat amb 938 casos cada 100.000 habitants i la més baixa a Terres de l’Ebre amb 105 casos cada 100.000 habitants. A la Regió Sanitària Terres de l’Ebre el primer cas es va confirmar el dia 12 de març, pocs dies abans de l’estat d’alarma i confinament. Les restriccions i limitacions de moviment de les persones, quan encara teníem molt pocs casos diagnosticats, pensem que ha afavorit la limitació de la transmissió comunitària al nostre territori, entre d’altres factors que es podran constatar un cop passada la pandèmia.Per a la gerent de la RSTE, Mar Lleixà «durant aquesta crisi sanitària a les Terres de l’Ebre estem vivint una situació excepcional, amb pocs casos confirmats i molts d’ells amb simptomatologia lleu, inclòs a les residències, per tant cal posar en valor la dedicació, implicació de tots els professionals i la responsabilitat de la ciutadania seguint les recomanacions, que segur ens han ajudat, i encara ens han d’ajudar a superar aquesta crisi que encara no s’ha acabat i sortir-ne reforçats com a territori».