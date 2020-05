Agents Rurals els van enxampar quan ja havien capturat cinc caderneres i dos garrafons, que van ser alliberats

Actualitzada 05/05/2020 a les 16:31

Agents Rurals han denunciat quatre persones per caçar il·legalment fringíl·lids i trencar el confinament imposat pel coronavirus a Tivenys (Baix Ebre). En el moment de ser enxampats, havien capturat cinc caderneres i dos garrafons. Els ocells van ser alliberats al mateix moment. A més, els Agents Rurals van denunciar també aquestes quatre persones per incomplir les restriccions de mobilitat establertes per l'estat d'alarma.