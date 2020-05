Ajuntaments ebrencs permetran ampliar les terrasses a bars i restaurants sense cobrar-los

En el cas de Tortosa, el govern municipal planteja que els establiments presentin la seva proposta, la viabilitat de la qual serà analitzada tècnicament pels serveis municipals. Es preveu, fins i tot, que les ampliacions de terrasses, en alguns casos, puguin suposar l'ocupació. Abans del confinament, a la ciutat havia concedides 104 llicències per terrasses, sense comptar les de les EMD. Arran la declaració de l'estat d'alarma, el consistori va deixar en suspens la llicència d'ocupació de la via pública a aquests establiments.De forma similar, el govern municipal de Deltebre també ha anunciat , dins del seu Pla de Reactivació Socioeconòmica aprovat recentment, que assumirà el cost econòmic de les terrasses que ho sol·licitin i analitzarà com facilitar l'ampliació d'aquests espais per «reactivar l'economia» de la població arran de la crisi del coronavirus.A Amposta, l'Ajuntament ha anunciat, per la seva banda, permetrà també duplicar, sense cost addicional, la superfície de les terrasses per garantir el 50% de l'aforament arran l'anunciada entrada en vigor de la Fase 1 del pla de desconfinament el pròxim dilluns. El govern municipal prepara la modificació de l'ordenança fiscal corresponent perquè els establiments que tinguin ja llicència d'ocupació de la via pública, sempre que les mesures de seguretat ho permetin, ampliïn excepcionalment la superfície ocupada per respectar el distanciament social. Els locals que no tinguin llicència de terrassa i la vulguin tramitar per compensar la pèrdua d'aforament a l'interior tindran una bonificació del 50% de la taxa.Un altre ajuntament que ha anunciat mesures en aquest àmbit ha estat el de l'Ametlla de Mar, que en el seu cas no cobrarà la taxa d'ocupació de la via pública aquest 2020 arran la declaració de l'estat d'alarma. L'alcalde, Jordi Gaseni, assegura que l'objectiu és ajudar el sector i reactivar l'economia local. La mesura suposarà que les arques municipals deixin d'ingressar 80.000 euros. El govern municipal, a més, estudia ara incrementar l'espai de les terrasses per evitar que els bars i restaurants perdin capacitat amb la reducció a la meitat de l'aforament anunciada. Això també podria suposar avançar el tancament de carrers.