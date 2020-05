L'oposició reclama que es tornin a celebrar plens ordinaris via telemàtica a l'Ajuntament de Tortosa

CUP, Ciutadans, ERC i Movem justifiquen que els plenaris ordinaris permeten «la fiscalització» de l'equip de govern

Actualitzada 04/05/2020 a les 17:09

Els grups municipals a l'oposició de l'Ajuntament de Tortosa fan una petició conjunta a l'equip de govern, format per Junts i PSC, perquè es tornin a convocar plens ordinaris per via telemàtica. La CUP, Ciutadans, ERC i Movem Tortosa recorden que aquests plenaris permeten «una fiscalització del govern», que es troba en minoria, i «la realització i votació de propostes formals per part dels grups de l'oposició». Després d'haver celebrat dos plens extraordinaris telemàtics, un d'ells amb punts que no estaven relacionats amb la crisi sanitària, reclamen que el consistori ha de possibilitar que es facin plens ordinaris «per qualitat democràtica i transparència» a la ciutat, com estan fent altres ajuntaments.