Mor als 65 anys l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Joan Font

Actualitzada 27/04/2020 a les 16:36

L'exalcalde de l'Ametlla de Mar durant sis anys, Joan Font, ha mort aquest dilluns als 65 anys després d'una llarga malaltia. Regidor al llarg de 24 anys, inicialment sota les sigles d'AP i Aveca, Font a presidir per primer cop la corporació l'any 1991 com a cap de llista del PP. Un càrrec al qual només es va mantenir un any per una moció de censura i que va recuperar amb la majoria absoluta el 1995. Quatre anys després, es va retirar de la política després de no revalidar el triomf a les urnes. L'any 2011 va tornar a obtenir l'acta de regidor pel PP i el 2015 amb la formació independent Plataforma Calera. Professionalment, Font va exercir de mestre a l'escola Jaume II del Perelló fins que es va jubilar.