Tortosa reobrirà la deixalleria municipal dilluns

L'Ajuntament de Tortosa ha decidit reobrir la deixalleria municipal a partir d'aquest dilluns. La decisió s'ha pres després que l'Agència Catalana de Residus de Catalunya hagi deixat en mans dels consistoris la possibilitat de recuperar l'activitat. El servei romandrà obert des de les quatre de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre, de dilluns a dissabte. L'Ajuntament recomana accedir a la instal·lació amb guants, mascaretes i respectar les distàncies de seguretat.

Pel que fa a la deixalleria mòbil i al servei de recollida de voluminosos a la porta del domicili, segueixen aturats com a mesura de prevenció. El consistori tortosí recorda que no està permès deixar objectes grans o altres residus a la via pública o al costat dels contenidors.