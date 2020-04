Anar al Delta de l'Ebre o gaudir de la gastronomia local, activitats preferides dels catalans un cop es pugui viatjar

Un estudi del Laboratori de Patrimoni i Turisme Cultural de la Universitat de Barcelona, sota la direcció del doctor Jordi Tresserras, ha enquestat 500 agents turístics catalans sobre les destinacions i preferències culturals dels catalans un cop es pugui tornar a viatjar.Les opcions preferides han estat, pel que fa a destinacions, el Delta de l'Ebre (30%) i la Costa Brava (28%), mentre que en relació a les activitats destaquen la gastronomia local a l'aire lliure (24%) i passejar per ciutats i centres històrics (16%). La gran part de les respostes reflecteixen un interès pels espais oberts, i el mateix Laboratori assenyala que, tot i oferir l'opció de quedar-se a casa, gairebé ningú la va respondre.

L'opció del Pirineu es va quedar en un 20% pel que fa a destinacions, mentre que un 4% va escollir Montserrat i un 3% l'opció de balnearis. Un 15% dels enquestats va triar altres opcions. Pel que fa a la categoria d'altres, cal remarcar Barcelona (2,8%) i la Costa Daurada (1,8%).



En ser preguntats per quines experiències culturals creien que la ciutadania catalana voldria fer, la tercera aposta ha estat per anar a festes majors i tradicionals a l'aire lliure (13%). La quarta opció és visitar pobles amb encant (10%), seguida d'anar a concerts i festivals (7%) i visitar museus d'art (5%). Un 3% dels enquestats va escollir visitar cases singulars o anar a llibreries, mentre que un 2% va optar pels castells i un 1% pels balnearis històrics.



En la categoria d'altres (16%) cal remarcar els parcs i jardins històrics (0,9%) i els jaciments arqueològics a l'aire lliure (0,9%).



L'enquesta s'ha fet durant l'abril i té un índex de resposta del 85%. L'estudi es complementarà amb una enquesta que s'està duent a terme per identificar les principals mesures que s'estan implementant i s'han previst a curt termini des de sector del patrimoni cultural (material i immaterial) i els museus en relació al turisme post coronavirus.