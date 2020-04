Tortosa intensifica la desinfecció dels espais públics a les portes del desconfinament dels infants

Tortosa ha intensificat els treballs de neteja i desinfecció dels espais públics en els darrers dies davant la imminent sortida dels infants a partir d'aquest diumenge. La neteja, que es fa amb aigua a pressió i productes viricides, se centra especialment a les zones amb una major afluència de persones. En concret, al voltant dels centres de salut, dels establiments d'alimentació o de les comissaries dels cossos policials, com ara l'Hospital Verge de la Cinta o el Mercat municipal. L'Ajuntament ha incrementat les tasques de desinfecció d'ençà de l'esclat de la pandèmia de coronavirus per evitar-ne la propagació.

Així mateix, l'Ajuntament manté la neteja de contenidors d'escombraries i recomana utilitzar guants o algun altre material de protecció per accionar el mecanisme d'obertura. Des del consistori denuncien que han detectat un augment significatiu de guants llençats a terra i recorden que això constitueix una infracció i una possible font de contagi per a altres persones. També lamenten que s'han incrementat els casos de propietaris de gossos que no recullen els excrements dels seus animals.