Arriba el material enviat per la Xina a les Terres de l'Ebre

Han arribat 6.000 mascaretes FFP2 i 4.000 mascaretes quirúrgiques

Actualitzada 24/04/2020 a les 16:11

Ahir dijous, 23 d’abril va arribar el material donat per CSFF (China Short Film Festival) entitat estatal xinesa que agrupat a 58 donants per enviar un total de 6.000 mascaretes KN95 (FFP2). Aquest material es distribuirà en un cinquanta per cent entre els diferents proveïdors de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre, inclosos ambulàncies Egara, i l’altra cinquanta per cent per a l’Hospital d’Igualada. Així mateix han arribat 4.000 mascaretes quirúrgiques d’un sol ús, destinades al cos de Mossos d’Esquadra, també en un cinquanta per cent per al cos de Mossos de les Terres de l’Ebre i un cinquanta per cent per als d’Igualada.Avui divendres s’han lliurat aquestes mascaretes al cos de Mossos d’Esquadra. La gerent de la Regió Sanitària, acompanyada de l’Intendent dels Mossos d’Esquadra de les Terres de l’Ebre han rebut el material i s’han fet la fotografia amb cartells en xinès i castellà donant les gràcies als donants.Aquest material que ha estat donat per CSFF arriba gràcies a la tasca que va realitzar una professional de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta quan a la Xina es trobaven en plena crisi sanitària.