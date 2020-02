Enxampen sis veïns de Reus que havien recol·lectat gairebé 400 quilos de llentiscle al Perelló

Es tracta de la tercera actuació que es realitza a la zona en menys de 10 dies

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de l'Ametlla de Mar, han confiscat gairebé 400 quilos de llentiscle, que havien estat recol·lectats en diferents paratges naturals del terme municipal del Perelló, per part d'un grup de persones veïnes de Reus.Després de les preocupacions mostrades durant les últimes setmanes per diversos ens municipals, propietaris forestals i la societat en general, per la recol·lecció indiscriminada i massiva de brots de llentiscle en diferents boscos de la província i després d'haver realitzat els últims dies altres actuacions relacionades amb aquesta activitat; la Guàrdia Civil va orientar diferents serveis a la protecció dels hàbitats naturals a la província.Així durant la tarda d'ahir dijous, quan agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local de l'Ametlla de Mar, es trobaven practicant un punt de verificació a l'N-340, dins del terme municipal de l'Ametlla de Mar, van observar com un vehicle de càrrega que s'aproximava a ells, circulava fent moviments estranys, per la qual cosa es van realitzar indicacions perquè el conductor detingués el vehicle. Després de la detenció, es va realitzar una inspecció visual d'aquest, comprovant com es trobava ocupat per sis passatgers i la part posterior del mateix repleta de fardells de llentiscle.Després d'identificar als ocupants i requerir-los algun tipus d'autorització mediambiental per a l'activitat que havien dut a terme, van manifestar no disposar de cap mena d'autorització, trobant-se algun d'ells en situació irregular al nostre país.Després de realitzar el pesatge del producte recol·lectat sense autorització, va indicar que es tractava d'un total de 380 quilos, sent aquests dipositats a la deixalleria municipal de l'Ametlla de Mar, al costat dels útils utilitzats a l'activitat per a la seva destrucció, formulant sis denúncies per recol·lecció de llentiscle sense autorització i quatre a la Llei d'Estrangeria, donant compte del fet als serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.