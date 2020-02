Protegeixen l'entorn de l'abric de pintures rupestres de Cabra Feixet del Perelló

A més, també es prohibeixen les activitats esportives d'escalada, així com l'acampada i l'encesa de fogueres a les àrees de la zona arqueològica. Tampoc es podrà alterar l'espai si afectat el sentit ambiental i els valors paisatgístics de la zona arqueològica i el seu entorn de protecció, així com el suport geològic on es troben les pintures, «sempre que no estiguin justificades per raons arqueològiques», i es prohibeix la instal·lació, en el mateix entorn de protecció, de «noves» infraestructures elèctriques i d'altres conduccions visibles que alterin greument la contemplació del jaciment.Situat a l'oest del terme municipal del Perelló i prop del de Tortosa, als peus del morral de Cabrafeixet i a uns 100 metres per sobre del barranc de les Nines, l'abric es troba també dins de l'àrea natural protegida pel Pla d'Espais Naturals (PEIN) i la Xarxa Natura 2000 de les Serres de Cardó Boix. S'hi conserven tretze figures, tot i que algunes de les restes de pintura en petites concavitats immediates no són clarament identificables, dins de l'anomenat estil naturalista o llevantí: des de representacions de cérvols, cabres així com la figura d'un gran arquer al costat dels animals. També s'ha identificat una figura humana d'estil semiesquemàtic. Es tracta d'un dels conjunts prehistòrics conservats més antics i rellevants del territori.