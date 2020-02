La Taula de Consens vol una comissió mixta amb les administracions que concreti accions per salvar el Delta

«Els que vivim al Delta sabem que aquell episodi va ser extraordinari però les probabilitats que hi hagi una llevantada, normals al març, hi són i al novembre també. Per tant creiem que hem de continuar prement l'accelerador», ha manifestat el portaveu de la Taula, Xavier Curto. L'ens, segons ha precisat, traslladarà formalment aquesta proposta durant els pròxims dies tant al govern espanyol com al de la Generalitat.Tot i agrair «l'acollida i el suport de les diferents administracions i institucions», en la línia d'entendre que calen mesures per preservar de forma urgent el Delta, sostenen que arriba l'hora dels fets i d'assumir compromisos reals. «Creiem que la comissió mixta és l'instrument que pot accelerar aquests processos», ha insistit Curto.De forma paral·lela, la Taula ha instat els partits polítics, tant en l'àmbit català com estatal, «segons les possibilitats de cadascú», a treballar per introduir en els pressupostos d'aquest 2020 encara en fase d'aprovació, algunes de les mesures plantejades pel Pla Delta presentat per la Taula perquè es puguin fer efectives. En aquest sentit, l'ens s'ha posat a disposició de les diferents forces polítiques per explicar de forma detallada el contingut i les propostes del documents.Representants de la Taula s'han reunit al llarg d'aquest dimarts amb col·lectius i sectors que han resultat afectats pel temporal i que, asseguren, els donen suport. Aquest és el cas, entre d'altres, dels propietaris de les finques més afectades tocant a la costa de l'hemidelta esquerre o dels empresaris del sector turístic del Delta. Aquests últims, precisament, han mostrat la seva preocupació sobre els efectes que l'episodi i la seva difusió poden tenir sobre els seus negocis de forma imminent.«Potser s'ha donat una imatge exageradament catastròfica i estan preocupats per possibles anul·lacions o manca de clients que habitualment visiten el Delta, els valors del qual segueixen vigents. La Taula també estem preocupats per revertir aquest enfocament tant catastròfic», ha reflexionat el mateix Curto.Sobre la possibilitat plantejada per partits polítics, entitats i grups ecologistes del territori d'obrir la Taula a totes les sensibilitats existents a l'hora de consensuar mesures per preservar el Delta, Curto ha remarcat que el Pla presentat és «fruit de converses prèvies amb tots els sectors». Això es va traduir en adhesions formals per part d'algunes entitats, en alguns casos, mentre que d'altres van decidir mantenir-se a l'espera dels resultats.«Podem assegurar que moltes de les visions o formes d'entendre les possibles solucions del Delta estan totes reflectides al Pla Delta. Potser hi haurà diferències amb les mesures que cal accelerar o no. Nosaltres sempre hem defensat que totes les mesures han d'anar en paral·lel», ha assumit. En aquest sentit, Curto ha remarcat la importància d'actuar també sobre l'aportació de sediments retingut als embassaments. «S'han d'accelerar els estudis i proves pilot perquè s'implementi al més aviat possible però les altres actuacions que no són la recuperació de sediments són d'implementació força més ràpida», ha apuntat, tot i assegurar ser conscients que «qualsevol actuació d'urgència a curt i mig termini, si al final no arriben els sediments servirà de poca cosa».