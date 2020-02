Actualitzada 17/02/2020 a les 13:50

Unes 260 persones han recollit unes deu tones d'escombraries a la platja del Molinet, a la costa de la badia dels Alfacs, al llarg de les dos jornades de neteja organitzades aquests dos últims diumenges. En total han netejat més d'1,5 quilòmetres de costa del terme municipal de Sant Carles de la Ràpita: la zona que comprèn des del desguàs de la Maquineta fins a la zona de la Bassa, a la part interior de la badia. Un espai que, tradicionalment, ha quedat aïllat i on s'ha acumulat brossa com xarxes, aparells de pescadors i les muscleres o barques, especialment després del pas del temporal.L'activitat solidària ha estat organitzada per l'Ajuntament de la població i l'Estació Nàutica La Ràpita.