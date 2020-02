Foment demanarà a les asseguradores que maximitzin les indemnitzacions pel temporal al delta de l'Ebre

«El motiu de la visita ha estat posar-nos a disposició de les institucions de les comarques de l'Ebre, dels alcaldes dels tres municipis més afectats, del consell comarcal, en el sentit de posar tot el que tenim al nostre abast per influir a les administracions» en la línia de fer arribar les inversions pendents i que es plantegen des del «consens», segons ha precisat, de la Taula de Consens del delta de l'Ebre, on participen alcaldes i regants. L'objectiu final, ha insistit, és que en el moment que es pugui tornar a produir una «situació catastròfica» com l'últim temporal, «estiguem preparats i no afecti la competitivitat d'aquest territori tant important».Així, i al marge d'intercedir davant de les asseguradores, Sánchez Llibre ha posat també a disposició de les administracions de les Terres de l'Ebre les oficines de Foment a Brussel·les perquè, «conjuntament amb la Generalitat i les administracions» del territori es puguin impulsar i canalitzar els projectes amb possible finançament europeu.Els dirigents i els representants territorials de la patronal han visitat amb una embarcació els danys causats pel temporal al delta de l'Ebre. Posteriorment, han rebut les explicacions del director tècnic de la Taula de Consens del delta de l'Ebre. En l'acte també han pres part l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs; el de Deltebre, Lluís Soler; i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, entre d'altres.