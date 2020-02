Detinguts dos homes pel robatori de material musical d'una associació de Sant Carles de la Ràpita

Acumulen diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat d ‘Investigació d’Amposta (Montsià), amb la participació de la Policia Local, han detingut avui dos homes de nacionalitat romanesa, veïns de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.Els fets van tenir lloc el passat 24 de gener quan els responsables d’una associació musical de Sant Carles de la Ràpita van presentar una denúncia manifestant que aquella nit havien patit un robatori en el local on guardaven diversos instruments musicals de gran valor.Arran d’aquests fets, els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació amb la col·laboració de la Policia Local.Pocs dies després del robatori, agents de la Policia Local van aturar un vehicle que s’acabava de donar a la fugida i van poder identificar els dos ocupants . En l’escorcoll al vehicle, els agents van localitzar gran quantitat de material d’elèctric, unes baquetes de tambor i tres albarans d’una ferrovelleria.Aquesta actuació va permetre als investigadors localitzar part dels instruments sostrets a una ferrovellerria d'Amposta. La resta d'instruments van ser recuperats per la Policia Local de Sant Carles de la Ràpita, a un descampat als afores de la localitat.Per tot això, els Mossos d’Esquadra, amb els diferents indicis incriminatoris, han detingut aquest matí els dos homes com autors del robatori del material musical. Els instruments ja han estat retornats a l'associació musical i els cossos policials continuen la investigació per localitzar el propietari del material elèctric comissat.Els detinguts, que acumulen diversos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, passaran demà al jutjat en funcions de guàrdia d’Amposta.