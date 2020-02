Actes vandàlics malmeten les obres de l'il·lustrador Ignasi Blanch al Passeig de les Cultures

Actualitzada 16/02/2020 a les 11:34

Ratllades fetes amb algun element punxant, pintades i fins i tot alguna puntada de peu han malmès diverses de les obres d'art que conformen el Passeig de les Cultures. Les imatges, creades per l'il·lustrador Ignasi Blanch, se centren en un seguit de personatges de la història de Tortosa que permeten fer un viatge al llarg dels més de 2.000 anys de la ciutat.La Policia Local investiga aquests actes vandàlics que han afectat, amb major o menor mesura, la desena de conjunts escultòrics instal·lats al passeig de Ronda i que suposen un atac al patrimoni artístic de la ciutat. Els fets han tingut especial afectació al dibuix que evoca la figura de Menahem Ben Saruq, redactor del primer diccionari de gramàtica hebrea, al segle X.Els fets ja s'han posat en coneixement de l'autor de les obres, Ignasi Blanch, que s'ha mostrat profundament molest per la manca de sensibilitat dels brètols que han provocat els desperfectes. En aquest sentit, cal recordar que es tracta de peces úniques, fetes a mà directament per l'autor, i que, per tant, suposen un atac a obra artística original. A hores d'ara, s'estudia com es podrà recuperar la integritat de les peces, així com les mesures que eviten que es torne a produir un cas com aquest.Les investigacions de la Policia Local fan una crida a la col·laboració ciutadana perquè, si té alguna dada, la facilite amb vista a localitzar i identificar els autors dels fets.