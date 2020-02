Hi treballen set dotacions dels Bombers i no hi ha cap persona ferida

Actualitzada 15/02/2020 a les 18:50

Set dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi en un càmping d'Alcanar que ha calcinat quatre bungalous i quatre autocaravanes. Segons ha informat el cos, no hi ha cap persona ferida, l'incendi ja no es propaga i els efectius estan remullant la zona. S'ha donat l'avís del foc a les 17.19 hores d'aquest dissabte. A més, a banda dels Bombers de la Generalitat també hi col·laboren els bombers de Benicarló.