Un camí de sorra uneix provisionalment la punta de la Banya amb el delta de l'Ebre

Ni la seixantena de treballadors d'Infosa ni els camions que s'encarreguen de distribuir la sal que produeixen a uns 600 clients –un 65% per cent de la producció es destina a l'exportació- han pogut accedir a la Punta de la Banya des de fa més de 20 dies. El temporal va provocar, segons Sucarrats, «el trencament més gran que es recorda» de la barra. «»Els últims quatre quilòmetres van desaparèixer i han quedat enfonsats sota el mar», precisa.Des d'aquest dijous, els treballadors poden accedir ja amb tot terrenys fins les instal·lacions de la Punta de la Banya. Entre dilluns i dimarts vinent, Infosa efectuarà proves per poder comprovar si és factible que hi arribin també els camions. Tot dependrà de si el terreny està prou compactat. De moment, i mentre no actuï el ministeri, els tractors, camions i màquines seguiran treballant diàriament per evitar que l'onatge s'emporti el pas. Segons insisteix Sucarrats, es tracta d'una solució «provisional» que «qualsevol llevantada», de dimensions inferiors a la del Gloria, podria acabar malmetent de nou. «Estem en la precarietat total», insisteix.Per a l'empresa, aquest escenari suposa una «inseguretat total», amb l'activitat paralitzada totalment durant pràcticament quatre setmanes i les pèrdues econòmiques que això pot repercutir en el seu fons comercial que s'ha quedat per abastir. Al marge de l'accés, Sucarrats apunta que s'han produït danys a la guardamar exterior, entre d'altres punts de les instal·lacions. El problema, però, admet és «al conjunt del Delta»: «si les administracions no es prenen seriosament el problema de la regressió, la manca de sediments i la subsidència i no prenen mesures a curt termini per atacar-ho ho tindrem difícil».Inversió pública de 700.000 eurosLa recuperació de l'espai de la barra del Trabucador serà una de les principals prioritats dins de les actuacions previstes al delta de l'Ebre per reparar els estralls del temporal de llevant. Fonts del Ministeri per la Transició Ecològica apunten que l'obra està sent tramitada per la via de la urgència i podria començar-se a executar en 20 dies. La previsió és invertir uns 700.000 euros en, principalment, el trasllat de 120.000 metres cúbics de sorra que provindria del material arrossegat pel temporal a l'interior de la badia dels Alfacs i de la platja dels Eucaliptus.Això possibilitaria eixamplar el camí construït per Infosa fins els 50 metres en el trams dels tres quilòmetres finals de la barra que connecta amb la punta de la Banya. Amb el temps, i com en temporals passats, l'istme acumularia novament sediments i s'eixamplaria de forma natural. Una solució que, malgrat tot, continuarà sent «precària», en l'opinió de Sucarrats. Dubta que, d'acord amb les previsions estatals, la barra s'acabi regenerant per ella mateixa, segons la dinàmica natural estudiada històricament. «Tenim els nostres dubtes i, si es regenera, necessita molts dies», apunta.Més enllà de l'estricta aportació de sorra, l'actuació pública a l'espai preveu també intentar posar solució a un problema generat per les obres dures que es van dur a terme als anys 90 del segle passat per intentar fixar la barra. El temporal ha fet aflorar la duna i l'escullera de pedra per on es va fer passar en aquell moment el camí. La dinàmica natural, impulsada per la llevantada, ha traslladat l'istme uns 50 metres cap a l'interior de la badia dels Alfacs. Això ha deixat al descobert aquests elements, que ara actuen com a espigons retenint arcs de sorra i actuant com a trampes que immobilitzen els sediments i impedeixen la seva dinàmica natural. En aquest sentit, les obres inclouran també la retirada de la major quantitat possible d'aquestes pedres per restablir el trànsit natural dels sediments.