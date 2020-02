Ports inverteix 216.000 euros per millorar les dàrsenes pesqueres als ports de les Cases d'Alcanar i Deltebre

S’ha creat un itinerari per a vianants que connecta el passeig marítim amb la zona de pesca

Actualitzada 14/02/2020 a les 13:45

Millora dels molls i la llotja

Nou itinerari per als vianants

Afectacions del temporal Gloria al port de les Cases d’Alcanar

85.000 € per al port de Deltebre

El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, acompanyat de l’alcalde d’Alcanar, Joan Roig, el patró major de la Confraria de pescadors de les Cases d’Alcanar, Francesc Carrillo, i la directora dels Serveis Territorials del departament de TES, Lídia Pino, entre altres directius i autoritats, ha visitat aquest divendres la dàrsena pesquera del port de les Cases d’Alcanar (Montsià), un cop s’han adequat els molls, els paviments, els equipaments nàutics i els itineraris per a vianants, per donar més qualitat de servei al sector pesquer i integrar millor el port a la població. Gómez Comes ha valorat el projecte executat: «impulsa el sector pesquer de les Cases amb nous equipaments i serveis, i millora la integració entre el port i la població». La reordenació duta a terme ha potenciat l’activitat pesquera local amb l’objectiu de donar més servei a pescadors i peixaters, i s’ha integrat millor el port al nucli urbà, amb nous espais per als ciutadans i els turistes. La inversió ha tingut un cost de 131.000 euros.El port pesquer de les Cases d’Alcanar té una dàrsena pesquera integrada en el passeig marítim, on realitza l’activitat professional pesquera té una flota de 10 embarcacions. Pel que fa a infraestructures portuàries, s’ha reforçat l’estructura de la part frontal del moll de ribera, on amarren les embarcacions petites, i del moll de la benzinera, on amarren les d’arrossegament. Els dos molls també s’han pavimentat. Gómez Comes ha explicat que «els dos molls s’han dotat de nous norais i noves defenses per facilitar l’amarratge de les embarcacions pesqueres, per donar millor servei als pescadors».La zona de pesca disposa d’una llotja, una fàbrica de gel i una zona de rentatge de caixes. A l’interior de la llotja s’ha canviat el paviment per facilitar la feina dels pescadors. Així mateix, s’ha millorat la zona on es renten les caixes del peix, amb un nou tancament.També s’ha potenciat la recollida dels residus del sector pesquer, amb la millora de la zona on hi ha el punt net i la instal·lació d’un nou mòdul per a la recollida dels olis usats de les embarcacions pesqueres.S’ha creat un itinerari per a vianants que connecta el passeig marítim amb la zona de pesca. El recorregut va de les instal·lacions del Club Nàutic al moll de la benzinera. L’objectiu és que la ciutadania i els turistes puguin veure l’operativa de descàrrega, subhasta i preparació del peix per a la seva venda fora del port. L’accés al port pesquer es pot fer a través d’una rampa o per unes escales. Precisament les escales d’accés, que hi ha a la banda del moll de la benzinera, s’han arranjat per facilitar l’accessibilitat a la zona de pesca.El temporal ha afectat la infraestructura a la part final del dic, al costat de la bocana, on s’ha desplaçat peces d’escullera de la part final del dic o morrot, que queda al costat de la bocana. Aquests dies s’ha netejat el port, afectat per les restes aportades pel mar als molls i s’han fet batimetries del fons marí i topometries per comprovar quantes peces d’escullera s’han de reposar. Així, la primera setmana de març començarà una actuació d’emergència per reposar les peces d’escullera a la part afectada, amb un cost estimat de 200.000 euros.Ahir es va adjudicar a la UTE Cases d’Alcanar 2020 (formada per la societat Enginyeria Reventós, SL i la Universitat d’A Corunya), el projecte per fer un assaig en una piscina de model físic del port de les Cases d’Alcanar, per un import de 92.000 euros que es preveu realitzar a Galícia el mes l’abril. De l’estudi que sortirà d’aquesta prova, es redactarà el projecte constructiu que ha d’aportar solucions a un port que és vulnerable als temporals, per millorar l’agitació interior que afecta les instal·lacions portuàries amb els temporals. El gerent de Ports ha dit que dels resultats d’aquest assaig en sortirà un projecte amb una solució d’enginyeria que «ens ha d’indicar quins arranjaments s’han de fer a la infraestructura portuària per tal que el port no quedi tan exposat als temporals».El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, acompanyat del tinent d’alcaldia de Deltebre Territori, Francisco Castro, el patró major de la Confraria de pescadors de Deltebre, Lluís Àngel Casanova, i la directora dels Serveis Territorials del departament de TES, Lídia Pino, entre altres autoritats i directius, ha visitat aquest divendres la dàrsena pesquera del port de Deltebre (Baix Ebre), després de la seva reordenació per donar més qualitat de servei al sector pesquer. Gómez Comes ha comentat sobre el projecte executat: «Hem invertit 85.000 euros per adequar les instal·lacions, donar millor servei i impulsar el sector pesquer com a part important de l’economia local».

La reordenació

La reordenació de la dàrsena pesquera dona millor qualitat de servei al sector pesquer de Deltebre. S’ha potenciat l’accessibilitat dels pescadors amb la creació d’un vial directe a la zona de pesca, que va des de la rotonda on hi ha la intersecció entre el carrer Urbanització Riumar III-J i la carretera T-340. El vial s’ha complementat amb una illeta per distribuir el tràfic rodat, una vorera paral·lela a la calçada i una barra de control d’accés automatitzat a la dàrsena pesquera perquè els pescadors puguin accedir mitjançant una aplicació al mòbil. L’espai s’ha urbanitzat amb diferents paviments i s’ha senyalitzat verticalment i horitzontalment. Així mateix, a l’interior de la vorera s’ha fet una vorada enjardinada per tal que el conjunt quedi més integrat al voltant del Delta. El Gerent de Ports ha dit sobre la reordenació que amb les obres dutes a terme «potenciem tant la mobilitat rodada com la dels vianants, i integrem millor el port amb el Delta de l’Ebre».

El moll pesquer s’ha adequat per atendre millor les embarcacions i els pescadors. Així, l’estructura dels pantalans de fusta on s’amarren les embarcacions s’ha reformat. S’han renovat les defenses, els norais i les escales de salvament.

A les casetes que els pescadors tenen per guardar els estris s’han fet noves canalitzacions per recollir les aigües pluvials. A més, s’ha creat una nova xarxa per a la recollida d’aigües pluvials davant d’aquestes casetes. L’espai on es guarden les xarxes de pesca s’ha reordenat per atendre les necessitats dels pescadors. En matèria ambiental, s’ha canviat el mòdul per a la recollida dels olis usats de les embarcacions, d’acord amb les noves dimensions del punt net.

Les obres de les dàrsenes pesqueres dels ports de les Cases d’Alcanar i Deltebre estan cofinançades amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).