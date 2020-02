Liciten les obres de millora del ferm de la C-12 entre Xerta i Aldover per 1,5 milions d'euros

Així, es pintarà una zona zebrada central de 60 centímetres d'amplada per reforçar la separació entre els dos sentits de circulació i afavorir, així, la seguretat viària. Aquesta separació s'aplicarà en dos trams que sumen prop de dos quilòmetres en total.Finalment, es reordenaran els accessos a la carretera, amb mesures com l'eliminació de girs a l'esquerra per millorar la seguretat viària, es reposarà la senyalització horitzontal i es renovaran els captafars dels vorals.Territori i Sostenibilitat està desenvolupant un pla de millora de la funcionalitat i la seguretat a la C-12, amb un conjunt d'actuacions que comportaran una inversió de 60 milions fins al 2025. Les obres previstes abasten la totalitat de la via, de més de 130 quilòmetres, des d'Amposta fins a Lleida.