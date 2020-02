La Generalitat va preferir la Forestal Catalana abans que l'ajuda de l'Estat per l'incendi de la Ribera d'Ebre

Fonts del Departament d'Agricultura han assegurat que s'han destinat 12,5 milions per recuperar la zona afectada

Actualitzada 14/02/2020 a les 14:43

El departament d'Agricultura de la Generalitat no va respondre a l'oferiment d'ajuda per restaurar les zones forestals afectades per l'incendi de la Ribera d'Ebre del juny passat perquè va preferir emprar els serveis de l'empresa pública Forestal Catalana per dur a terme aquests treballs.Així ho ha assegurat a Efe un portaveu del departament d'Agricultura, que ha subratllat que la carta que van rebre del Ministeri «es centrava únicament i exclusivament en l'oferiment de treballs forestals després de l'incendi amb mitjans propis del ministeri i no ajudes econòmiques als afectats».Catalunya va ser l'única comunitat afectada per un gran incendi forestal el 2019 -el de la Ribera d'Ebre que no va demanar ajudes al Ministeri d'Agricultura per restaurar les zones afectades, tot i que la directora general de Desenvolupament Rural del ministeri les va oferir formalment en una carta.En un informe elaborat per la Direcció General de Desenvolupament Rural, Innovació i Formació Agroalimentària (DGDRIFA), a què ha tingut accés Efe, per fer balanç de les actuacions d'urgència que va fer el 2019 a conseqüència de grans incendis s'indica específicament que la Generalitat «no va sol·licitar» aquests ajuts, malgrat que se'ls va informar per carta que podien fer-ho.Malgrat aquest oferiment, el Departament d'Agricultura va optar per habilitar «de manera urgent una partida per poder realitzar una actuació forestal integral en col·laboració amb Forestal Catalana, que comprèn la retirada de la fusta cremada per al seu reaprofitament en plantes de tractament forestal a Catalunya, mesures per evitar l'erosió i restituir camins i punts d'aigua».Paral·lelament, segons les mateixes fonts de la Generalitat, el departament d'Agricultura va treballar amb els propietaris forestals «per facilitar l'organització del sector en aquella zona».Fonts del Departament d'Agricultura han assegurat que s'han destinat 12,5 milions per recuperar la zona afectada per l'incendi forestal; altres 6,4 milions en línies de préstec a través del Institut Català de Finances; 2,2 milions en restaurar la coberta forestal per evitar l'erosió i facilitar la regeneració, i 3,9 milions en infraestructures bàsiques per a la prevenció d'incendis.El Departament d'Agricultura ha ressaltat que des del passat mes de setembre està duent a terme les mesures previstes per restaurar els terrenys forestals afectats per l'incendi, que va arrasar més de 3.000 hectàrees.Fonts del Departament d'Agricultura han aprofitat per denunciar que el Ministeri d'Agricultura «no ha complert el seu compromís» d'aportar la meitat del pla per arrencar els arbres de fruita dolça, 3,2 milions d'euros.