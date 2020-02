Els socialistes citen la consellera a la comissió d'Agricultura

Actualitzada 14/02/2020 a les 14:28

El PSC-Units ha demanat la compareixença de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, en comissió parlamentària perquè expliqui si el Govern ha demanat ajudes estatals per restaurar les zones afectades per l'incendi de la Torre de l'Espanyol del passat estiu, que va afectar sobretot la Ribera d'Ebre però també les Garrigues. La petició de compareixença va acompanyada d'una pregunta escrita al Govern per saber per quins motius no es van sol·licitar aquests ajuts, en cas que la Generalitat no els hagi demanat.