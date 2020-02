El govern espanyol recorda que ja va transferir fa dos mesos a la Generalitat els ajuts pels aiguats de 2018

El subdelegat a Tarragona responsabilitza la Generalitat de no traslladar els 6,9 milions d'euros pagats als municipis ebrencs

Actualitzada 14/02/2020 a les 17:35

Oferiment de col·laboració

El subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté, ha sortit al pas dels requeriments del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i el Departament de Presidència sobre el pagament dels ajuts estatals als municipis ebrencs afectats pels aiguats de 2018. Sabaté ha recordat que el govern espanyol ja va transferir, el passat 17 de desembre, els 6,9 milions d'euros que es va comprometre a assumir després de valorar les demandes dels municipis. Ara, ha apuntat, és competència del Govern gestionar aquesta quantitat i fer-la arribar als consistoris afectats. Sabaté, que s'ha mostrat obert a col·laborar amb les administracions implicades, ha negat que se li hagi demanat una reunió per abordar la qüestió.Les contundents crítiques dels últims dies setmanes per part dels alcaldes del Montsià, especialment el d'Alcanar –que havia de rebre uns 4 milions-, a la gestió que el Departament de Presidència està fent dels ajuts els aiguats del 2018 han acabat derivant en un creuament de retrets entre administracions. Després que aquest dijous, la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre i Presidència passessin la pilota al govern espanyol i li reclamessin una reunió que, suposadament, havien sol·licitat per esclarir dubtes, el subdelegat del govern espanyol a Tarragona ha comparegut per recordar que el Govern disposa dels diners des de fa dos mesos i que és responsabilitat seva fer-lo arribar als 27 ajuntaments afectats.Els ajuts es van aprovar per acord de Consell de Ministres el 2 de novembre de 2018. Un mes i mig després, l'Estat i la Generalitat signaven un conveni per articular la cooperació de les dos administracions en la gestió dels ajuts. El govern espanyol assumiria el 50% dels 13,81 milions d'euros pels danys que van deixar els aiguats entre els dies 18 i 21 d'octubre d'aquell any. D'acord amb el sistema de cofinançament, la meitat restant, sense perjudici d'aportacions addicionals del Govern, l'assumirien els mateixos ajuntaments. El 17 de desembre passat, segons el certificat mostrat per Sabaté, es va fer efectiu el pagament a la Generalitat de la meitat estatal: 6,9 milions d'euros.Segons el subdelegat, el govern espanyol va atendre els expedients d'afectacions presentats pels ajuntaments, els va estudiar i els va valorar. «I hem transferit els diners a la Generalitat perquè gestioni això. Arribats a aquest punt és competència del Govern de la Generalitat fer arribar aquests diners als ajuntaments, que esperem que ho faci al més aviat millor, voluntat i intenció que compartim», ha apuntat.«Nosaltres hem complit amb les nostres obligacions i amb la feina que correspon a l'administració general de l'Estat . Estem a disposició de les altres administracions implicades per qualsevol cosa que sigui necessari. Però no pot ser que se'ns atribueixin dilacions o responsabilitats que ja no ens corresponen», ha reblat.De fet, la guspira que ha encès el foc ha estat el comunicat que la Generalitat van trametre aquest dijous urgint el govern espanyol a «atendre les demandes dels ajuntaments ebrencs». «No entenem què és el que ens estan requerint», ha manifestant Sabaté, visiblement contrariat. El subdelegat ha negat que en cap moment se li hagi demanat formalment cap reunió o trobada per abordar l'assumpte, tot i mostrar-se obert a participar-hi si se'l convoca.«Si necessiten col·laboració, l'oferirem, perquè constantment estem oferint col·laboració al Govern i, sobretot en situacions d'emergència», ha insistit Sabaté, tot deixant caure que en alguns casos, com el de l'incendi de la Ribera d'Ebre del passat juny, el Departament d'Agricultura no va respondre la proposta del govern espanyol de sol·licitar ajuts per valor de 700.000 euros per restaurar la zona afectada.Més encara, el subdelegat ha furgat en les queixes dels alcaldes dels municipis afectats, que van criticar que la Generalitat apliqués uns criteris molt estrictes en les bases de l'ordre de cobrament publicada fa pocs dies. Alcanar, per exemple, exigeix ampliar els terminis per poder licitar, executar i justificar actuacions que ha de cofinançar el consistori per valor de més de 8 milions d'euros i que han servir per pal·liar els danys en camins o infraestructures municipals essencials.«Entem que s'hauria de fer arribar tots els diners als municipis. Ens sorprèn que s'estan aplicant amb un criteri molt restrictiu. S'han valorat els danys finançables i s'han transferit per fer arribar als ajuntaments. És el 50%, però la Generalitat, si ho creu convenient i té recursos, podria afegir el que cregui», ha adduït Sabaté. Amb tot, ha admès que la xifra individualitzada per municipis que va comunicar telefònicament als alcaldes era, en qualsevol cas, «provisional». «El Govern pot modificar la distribució d'aquestes quantitats. Si al seu criteri creu que han de donar més a uns o als altres ja ho explicaran. Però la totalitat d'aquests 7 milions haurien d'arribar als municipis», ha tancat.